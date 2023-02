Inzaghi | dominio territoriale premia Ma un avversario da ringraziare – TS

Leggi su inter-news

(Di domenica 19 febbraio 2023) Oltre alle pagelle dei giocatori (vedi articolo), Tuttosport ha valutato anche la prestazione da tecnico di Simone. Positiva per lui la gara di ieri, nonostante ci sia undaBUONA PREPARAZIONE – Dopo lo 0-0 contro la Sampdoria, al quale sono seguite pesanti critiche, Simonesi è rifatto in Inter-Udinese. Voto 6,5 per lui,to daldella squadra che è anche riuscita a rendersi concreta sottoporta. Da, però, Success: letteralmente divorato il gol dell’1-2 (prima del vantaggio nerazzurro), con il quale parleremmo probabilmente di un’altra partita. Fonte: Tuttosport – Federico Masini Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in ...