Inter | vittoria sofferta! Lukaku ritrova il gol a San Siro

(Di domenica 19 febbraio 2023)in festa a San! I nerazzurri di Simone Inzaghi portano a casa una bella, che consente il distacco dal Milan, che nel pomeriggio aveva raggiunto quota 44 punti. Un match nel quale non è mancatala sofferenza, contro un’Udinese tosta.hato la rete in nerazzurro dopo oltre 600 giorni, regalando all’il gol del vantaggio: il calciatore belga ha messo a segno un calcio di rigore al 20?. L’Udinese non è però rimasta a guardare: Lovric ha infatti pareggiato i conti al 43?. Al rientro in campo dall’vallo i nerazzurri faticano ma al 73? arriva il gol del vantaggio, segnato da Mkhitaryan. All’89’ Lautaro Martinez ha messo fine ai giochi, regalando ai padroni di casa la rete della. L’si ...

...era aperta venerdì con la vittoria del Napoli contro il Sassuolo . Ieri invece il Bologna ha vinto 2 - 1 in trasferta a Marassi contro la Sampdoria. Il Milan si è imposto 1 - 0 a Monza mentre l'Inter...

tanto che dall’egemonia della Juventus s’è passati alla vittoria dello Scudetto da parte dell’Inter, poi del Milan e chissà che non sarà il Napoli a continuare questa striscia di cambiamento, con ...L'Inter ci crede: i due motivi del 19/02/2023 alle 19:00 ... dove la Fiorentina ha impattato per 1-1 in casa contro l'Empoli fermandosi ancora in campionato dopo la grande vittoria per 4-0 in casa del ...