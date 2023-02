Inter-Udinese 3-1 | la sblocca Lukaku poi pareggia Lovric Nella ripresa i nerazzurri si scatenano

(Di domenica 19 febbraio 2023) L?vola sulle ali della LuLa, schianta l?3-1 (ma solo) e vola a 47 punti in classifica, alle spalle del Napoli. Il miglior antipasto possibile prima degli...

LE PAGELLE DELL'HANDANOVIC 6 Inzaghi lo schiera titolare dopo un'eternità, il capitano è praticamente quasi inoperoso. Sul gol di Lovric non può nulla. Solo una piccola indecisione nella ...... "La mia squadra ha fatto una grandissima partita contro una corazzata" Andrea Sottil ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta dell'a San Siro contro l'. Di seguito le sue ...

Inter-Udinese 3-1: gol di Lukaku, Mkhitaryan e Lautaro | Risultato Finale La Gazzetta dello Sport

Serie A, Inter-Udinese 3-1: Inzaghi ritrova i tre punti - Sportmediaset Sport Mediaset

Inter-Udinese, pagelle: Lukaku, via il macigno! Classe Bastoni. Mkhitaryan, ecco perché Mou… fcinter1908

Serie A, Inter conserva il 2° posto: LuLa a segno e Udinese ko 3-1 Liberoquotidiano.it

L'Inter torna a vincere e cala il tris: il Milan resta dietro a -3 La Gazzetta dello Sport

MILANO - L' Inter batte l' Udinese 3-1 grazie a Lukaku, Mkhitaryan e Lautaro e Inzaghi torna a sorridere, trovandosi al secondo posto in solitaria dietro al Napoli in fuga verso lo scudetto. Il tecnic ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...