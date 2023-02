Inter-Udinese 3-1 | Inzaghi | “Vittoria importante”

Leggi su 11contro11

(Di domenica 19 febbraio 2023) Simone, tecnico dell’, ha commentato nel post-partita il matchai microfoni di Sky. Prova di forza quella dei nerazzurri in questo match della 23esima giornata del campionato di Serie A: L’mette alle spalle le varie polemiche e torna a vincere in vista della partita di Champions contro il Porto. I nerazzurri tornano a -15 dal Napoli, riposizionandosi al secondo posto in classifica. Decisiva nella prima frazione di gioco la rete di Romelu Lukaku che finalmente torna al gol, ma il primo tempo termina sull’1-1 con la rete di Sandi Lovric. Nel secondo tempo è Lautaro Martinez che regala la rete del 2-1, ma il match viene blindato da Henrikh Mkhitaryan, migliore in campo. Federico Dimarco, grazie all’assist per il 2-1 di Mkhitaryan, raggiunge i colleghi Theo Hernandez e ...