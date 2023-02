Inter-Udinese 3-1 Inzaghi | “Vittoria importante”

(Di domenica 19 febbraio 2023) L'ritrova ladopo il pari di Genova e batte 3-1 l'a San Siro. Apre le marcature Lukaku dal dischetto, ma Lovric ristabilisce l'equilibrio con un bel destro sotto la traversa. Dopo qualche occasione da una parte e dall'altra, la squadra diritrova il vantaggio grazie a Mkhitaryan con un bel tiro dal limite, poi Lautaro Martinez mette il sigillo definitivo sui tre punti. "Sapevamo delle difficoltà della partita, perché l`è una squadra fisica e tecnica che ti crea dei problemi - ha spiegatoa Sky Sport nel post partita -. Avevamo già pagato dazio nella gara d`andata. La squadra ha fatto un ottimo primo tempo, dove c`è stato il neo del gol preso in uscita. Dovevamo stare un po` di più in protezione, mancava poco ...

DEDICA SPECIALE – Baci verso il cielo dopo il rigore segnato in Inter-Udinese. Aveva bisogno del gol. E quando c'è stata l'occasione non s'è tirato indietro. Dopo la decisione dell'arbitro di ...