Inter-Torino Primavera | 2-0 | Curatolo chiude la pratica | Chivu può sorridere

Leggi su inter-news

(Di domenica 19 febbraio 2023)finisce 2-0, dopo il gol di Pio Esposito nel primo tempo (vedi report), segna anchedal calcio di rigore ottenuto da Carboni. SECONDO TEMPO – L’inizia alla grande il secondo tempo grazie ad un’azione personale di Valentin Carboni che riesce a servire bene Issiaka Kamatè. La conclusione del centrocampista francese finisce poco lontano dal palo. Al 50? i nerazzurri ottengono una punizione al limite dell’area grazie a Dennis. Se ne occupa Carboni col mancino che colpisce in pieno la traversa. Al 57? è ilche si rende pericoloso con Eyby Nije che viene fermato solo da u grande Alessandro Calligaris. Al 70? Carboni ottiene un calcio di rigore per un fallo netto in area. Dal dischetto vache ...