Inter-Torino Primavera 1-0 al 45? | segna sempre il solito Esposito!

(Di domenica 19 febbraio 2023) Finisce 1-0 il primo tempo tranella ventesima giornata di Campionato. È ilPio Esposito a trovare la rete del vantaggio. NB: Seguigrazie alla cronaca testuale di-News.it (qui il LIVE). PRIMO TEMPO – Le due squadre iniziano la partita studiandosi.giocano a specchio, Cristian Chivu sceglie il 4-3-3 con Jacopo Martini e Valentin Carboni nel ruolo di mezzala. Nonostante il livello delle formazioni in campo sia alto, i portieri vengono chiamati in causa raramente in questo primo tempo. Protagonisti sono invece i falli, con una buona gestione da parte dell’arbitro. L’occasione migliore del primo tempo ce l’ha ilalla ...

38' - Fontanarosa nella nuova posizione di terzino fa partire un cross dalla sinistra, troppo lungo per tutti. 37' - L'Inter non gira, triplo cambio per Chivu a 8' ...33' sempre Savva in agguato, buona la sua prestazione 26' Jurgens alto 25' punizione Toro 11' partita piacevole ma poche occasioni 5' Inter in attacco, ma la ...