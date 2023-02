Inter | Mkhitaryan si prende la scena | elemento imprescindile

Leggi su intermagazine

(Di domenica 19 febbraio 2023) Henrikhsempre più centrale in questaE’ un Henrikhimprescinfibile quello che ieri sera si è caricato sulle spalle i suoi compagni di squadra e ha spaccato la partita contro l’Udinese in un momento di difficoltà segnando il gol del momentaneo 2 a 1 per i suoi, confermando la bontà della scelta di Simone Inzaghi di schierarlo ancora una volta titolare. “Accanto a Barella e Calhanoglu è sempre generoso, raffinato, senza mai perdere praticità. L’unica rete armena in casa in questo 2022-23 è, invece, arrivata in Champions, contro il Plzen, come sa bene anche il compagno Romelu. Il caso vuole che Miki abbia, infatti, seguito lo stesso percorso di Big Rom: entrambi hanno esultato ieri, proprio come l’ultima volta, il 26 ottobre in Coppa contro la squadra ceca. Ora che è tornato Brozo, Inzaghi ha scelto di ...