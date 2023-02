Inter | Mkhitaryan è netto | “Non si scherza con noi | lo abbiamo fatto vedere…”

(Di domenica 19 febbraio 2023), tra i migliori in campo, commenta la vittoria dell’, giunta contro l’Udinese: com’è andato il match? Le parole dell’armeno. Il primo tempo della sfida del Meazza è stato decisamente poco spettacolare. I nerazzurri di Inzaghi erano all’ossessiva ricerca del risultato, dopo il pari contro la Sampdoria, e l’Udinese ha trovato il modo per inibirli. L’si Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

L'Udinese spreca diverse occasioni ed al 28' della ripresa, con un gran tiro al volo, riporta avanti l'. I bianconeri hanno l'ultima occasione in contropiede con Success. E nel ...Equilibra il gioco e fa ripartire l'per l'azione che porta al 2 - 1).7,5 : Inzaghi non se ne priva per nessuna ragione e lui prova a ripagarlo. Gioca a tutto campo, chiude un ...

Inter, Mkhitaryan: "Abbiamo fatto a vedere a tutto il mondo che non si scherza con noi" TUTTO mercato WEB

Inter, Mkhitaryan: 'Tenersi per mano e andare lontano, come dice Al Bano. Dolore Un po'...' Calciomercato.com

INTER - Mkhitaryan: "Era importante vincere, siamo una squadra fortissima" Napoli Magazine

Possesso saldamente in mano all'Inter in avvio di ripresa e nerazzurri proiettati in avanti, senza però la lucidità per trovare occasioni nitid e con troppa frenesia. Al 65' Mkhitaryan ci prova con un ...I nerazzurri sbloccano la partita solo nel finale con Mkhitaryan e Lautaro, Lukaku in gol su rigore ma Lovric aveva impattato sul finire del primo tempo: l'Inter torna al successo ...