Inter | Lukaku dedica per Christian Atsu | “Fantastico giocare con te Ti voglio bene | sempre”

(Di domenica 19 febbraio 2023) Romeluè tornato al gol in-Udinese, segnando il rigore che sbloccato il risultato nel match di San Siro. Esultanza con bacio verso il cielo per l’attaccante belga, che poi su Instagram ha voluto anchere un messaggio a, il calciatore trovato morto sotto le macerie in seguito al devastante sisma in Turchia. I due avevano giocato insieme con la maglia dell’Everton, e lo stessoha postato una foto di spogliatoio, con la seguente didascalia: “Stai tranquillo fratello. Ciò che successo è difficile da accettare.con te è stato. Sei l’umiltà e l’amore di Dio. Il modo in cui hai lavorato in allenamento. L’amore che avevi per la tua famiglia e i tuoi figli. Diodica la tua anima. ...

La vittoria dell'contro l'Udinese arriva anche grazie a un rigore segnato danel primo tempo: il belga è tornato così in gol dopo 189 ...A un certo punto, dopo il gol,ha lanciato un bacio verso il cielo. Il belga è tornato a segnare dopo diversi mesi, ha trafitto Silvestri su rigore, ma il primo pensiero non è stato per se stesso, per il momento positivo o ...

Inter, Lukaku ricorda Atsu: "Ti vorrò sempre bene" - Sportmediaset Sport Mediaset

Lukaku ricorda Atsu: "Dura da accettare. Ti amerò per sempre" Fcinternews.it

Lukaku, dedica speciale per Atsu: “Perdita difficile da accettare” fcinter1908

Inter, segnali di Lukaku: si sblocca e punta il Porto. Gol Gesto emblematico fcinter1908

Romelu Lukaku, attaccante dell'Inter, dopo essersi sbloccato su calcio di rigore, ha voluto dedicare un pensiero sui social a Christian Atsu, l’attaccante ghanese deceduto nel terremoto in Turchia. I ...come raccontato dall'attaccante dell'Inter in un commosso post sui suoi canali social: "Riposa in pace fratello, questa è dura da digerire - il messaggio di Lukaku - È stato fantastico frequentarti.