Inter-Juventus in contemporanea a Barcellona-Real Madrid | polemiche sulla decisione

Leggi su sportface

(Di domenica 19 febbraio 2023) La giornata di domenica 19 marzo si preannuncia imperdibile per gli appassionati di calcio. Si disputeranno infatti siadi Serie A chedi Liga: i due match andranno però in scena in, o quasi. Il derby d’Italia comincerà infatti alle ore 20:45 mentre il Clàsico alle 21:00. Non sono pertanto mancate lein merito alla scelta di pianificare il match di San Siro allo stesso orario di Barça-. Così facendo, infatti, il Clàsico porterà via alla sfida di Serie A molti potenziali telespettatori essendo uno dei match più attesi di tutta la stagione. Inoltre, se da un lato si affrontano la prima e la seconda forza della classe, in un match che potrebbe risultare decisivo ai fini del campionato, ...