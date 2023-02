Inter | Inzaghi | 'Handanovic al posto di Onana? Vi spiego perché'

Reduce dal pari esterno con la Sampdoria, l'torna subito a vincere in campionato battendo in casa l'Udinese. A San Siro finisce 3 - 1 ... La squadra ditorna cosi' a - 15 dal Napoli ...AGI - Reduce dal pari esterno con la Sampdoria, l'torna subito a vincere in campionato battendo in casa l'Udinese. A San Siro finisce 3 - 1 ... La squadra ditorna così a - 15 dal Napoli ...

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 3-1 sull'Udinese. Queste le sue parole ...L'Inter ritrova la vittoria dopo il pari di Genova e batte ... Dopo qualche occasione da una parte e dall'altra, la squadra di Inzaghi ritrova il vantaggio grazie a Mkhitaryan con un bel tiro dal ...