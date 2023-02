Inter | Inzaghi | “Conoscevamo le insidie dell’Udinese | sono soddisfatto”

(Di domenica 19 febbraio 2023) L’allenatore dell’, Simone, ha commentato la vittoria ottenuta contro l’Udinese in campionato. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “le difficoltà e ledella sfida. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, anche se abbiamo concesso qualche spazio di troppo. La vittoria però è importante. Abbiamo bisogno di tutti. Chi ha giocato da titolare e chi ha subentrato ha fatto un grandissimo lavoro: i giocatori ci mettono impegno anche in allenamento e dovrebbero giocare tutti, ma è chiaro che l’allenatore deve fare delle scelte. Queste scelte le ho fatte in tranquillità”. SportFace.

Equilibra il gioco e fa ripartire l'per l'azione che porta al 2 - 1). Mkhitaryan 7,5 :non se ne priva per nessuna ragione e lui prova a ripagarlo. Gioca a tutto campo, chiude un ...Reduce dal pari esterno con la Sampdoria, l'torna subito a vincere in campionato battendo in casa l'Udinese. A San Siro finisce 3 - 1 ... La squadra ditorna cosi' a - 15 dal Napoli ...

Inter, Inzaghi: “Lukaku in buona condizione. Handanovic Ha giocato lui perché…” fcinter1908

Inter, Inzaghi non può sbagliare con l'Udinese. Tre osservati speciali sul mercato TUTTO mercato WEB

Inter, Inzaghi: "Molto soddisfatto, massima fiducia in Lukaku" - Sportmediaset Sport Mediaset

GdS - Un big in difesa o addio a Inzaghi: come cambia il futuro dell'Inter con o senza Champions Fcinternews.it

Inter, dalla Champions dipende il futuro di Inzaghi e non solo: i nomi coinvolti Calciomercato.com

HANDANOVIC 5,5 - Mancava dal campo da parecchio tempo e a sorpresa Inzagi lo ripropone titolare in una partita non semplice, almeno sulla carta. Ahilui, come gli accadeva ...Inzaghi sceglie il turnover per far riposare i migliori in vista della partita di Champions: non convince la coppia d'attacco Dzeko-Lukaku ...