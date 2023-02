Inter | contro l’Udinese arrivano le risposte dall’attacco Un tema centrale

Leggi su inter-news

(Di domenica 19 febbraio 2023) L’è tornatain casa a segnare più di un gol in una partita. Le settimane precedenti hanno preoccupato e non poco, proprio ieri gli attaccanti hanno datoprima dell’impegno di Champions League. ATTACCO –si è finalmente rivisto l’attacco dell’. Dopo l’opaca prestazione fornita con la Sampdoria i nerazzurri hanno ritrovato il gol, convincendo in termini di numeri registrati. I venticinque tiri di Genova senza una rete segnata hanno lasciato il segno e provocato diverse critiche in settimana, soprattutto nei confronti di Romelu Lukaku. Ieri sera a San Siro la squadra di Simone Inzaghi ha rassicurato l’ambiente, anche se a risolvere la situazione è stato un centrocampista, il migliore in campo Henrikh Mkhitaryan (vedi ...