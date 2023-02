Inter | all’asta la maglia di Okan | il ricavato sarà donato in beneficenza in Turchia

...nell'ultima hanno pareggiato per 0 - 0 contro l'. L'ultima ...allenatori Thiago Motta perde Arnautovic per squalifica e oltre'... Sampdoria - Bologna, le maglie dei rossoblùper aiutare ...... il cui costo per le pay tv sarebbe stimato in 300 milioni'... Fatto sta che la Lega si avvicina alla prossimacon la stessa ...vinta da una squadra italiana risale ormai al lontano 2010 ().

Terremoto in Turchia, all’asta la maglia dell’Inter di Okan per raccogliere fondi fcinter1908

Inter, all'asta la maglia di Okan: il ricavato sarà donato in ... SPORTFACE.IT

Inter, all'asta il pallone del gol di Dimarco in Supercoppa La Gazzetta dello Sport

Le maglie all'asta per Turchia e Siria - Bologna il Resto del Carlino