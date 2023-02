Insulti a Mario Giordano | Rita Dalla Chiesa distrugge Fedez

(Di domenica 19 febbraio 2023) Il casosta impazzando ovunque. Il rapper finito sotto i riflettori a Sanremo per i suoi comportamenti oltraggiosi, è stato protagonista di un'altra sortita social vergognosa. Ha ricoperto die tutta la redazione di "Fuori dal Coro" soltanto perché la trasmissione di Rete4 avrebbe voluto fare una presunta sulla sua omosessualità.ha risposto sui social conche oltrepassano i limiti della decenza: "Metti le labbrina a cuoricino e baciamelo", Fuori dal Coro "cloaca del giornalismo italiano", "fate schifo al ca***". E nel suo volgare delirio,ha anche chiesto ai giornalisti di Fuori dal Coro un'inchiesta "per me, voglio sapere seha ancora attaccati i testicoli allo scroto". ...

... che ha dato del " bullo " al rapper, passando per l'opinionista Francesco Giubilei fino a Diego Fusaro : "Fedez controGiordano: 'Nello scroto...'.choc su Fuori dal coro' ('Il Tempo').Una sequela diviolentissimi controGiordano", ha commentato Hoara Borselli, opinionista e conduttrice. "Ma non erano per l'inclusività e per la messa al bando dell'hate speech loro, i ...

Mario Giordano risponde a Fedez: «Nessuna inchiesta su di lui, contro di me insulti esagerati e body shaming» Corriere della Sera

Fedez e la sua presunta omosessualità: insulti social a Mario Giordano Gazzetta di Parma

Fedez contro Giordano: Non sono omosessuale, ma se lo fossi.... Insulti choc Affaritaliani.it

Insulti sessisti e minacce al comizio dell’opposizione: “Prendo a schiaffi la sindaca” LeccePrima

Salento, insulti sessisti e minacce alla sindaca di Collepasso durante il comizio di opposizione Corriere del Mezzogiorno

Il caso Fedez sta impazzando ovunque. Il rapper finito sotto i riflettori a Sanremo per i suoi comportamenti oltraggiosi, è stato protagonista ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...