Inps annuncia il nuovo servizio per i cittadini | ora avrai tutto sotto controllo

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 19 febbraio 2023) L’ha recentementeto unper tutti i, che semplificherà l’accesso alla propria area riservata grazie a pochi semplici click L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale hato la novità con una nota ufficiale. La nuova feature sarà disponibile sia sul web che sulla app dell’. Si tratta di unchiamato ‘Personalizzazione e proattività’: in questo modo si riceverà una notifica automatica che ricorda scadenze o avvisa su nuovi bonus. La sede dell’– IlovetradingGli utenti avranno dunque la possibilità si ricevere contenuti e proposte personalizzate in base ai propri interessi e alle informazioni personali già in possesso dell’Istituto. Si verrà quindi ...