Innalzamento mari | quasi un miliardo di persone a rischio

(Di domenica 19 febbraio 2023) L’dei livelli deie’ una minaccia per i Paesi in cui sono presenti citta’ costiere, soprattutto per l’Asia. L’allarme e’ stato lanciato in un rapporto appena pubblicato dall’Organizzazione meteorologica mondiale (Omm), in cui si ricorda che i centri abitati piu’ popolosi si trovano in Asia: Mumbai, Shanghai, Dhaka, Bangkok e Jakarta sono particolarmente a, seguite poi da Maputo, Lagos, il Cairo, Londra, Copenhagen, New York, Los Angeles, Buenos Aires e Santiago. Almeno 900 milioni diche vivono in aree costiere in tutto il mondo subiranno l’impatto dell’dei, mentre gli abitanti dei piccoli Stati del Pacifico come le Figi, Vanuatu e le Isole Salomone, gia’ sommerse in parte e senza avere la disponibilita’ economica per contrastare da ...