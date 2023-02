(Di domenica 19 febbraio 2023), l’attaccantedel PSG costretto a lasciare il campo in barella:contro il Lille Un durissimo colpo subito da, che ha appoggiato malissimo il piede destro sul terreno di gioco. Ecco perchè il, nel match tra il PSG e il Lille, in cui è andato anche a segno, ha dovuto lasciare anzitempo il campo.in barella per un problema alla caviglia, il numero 10, si può dire, salterà il match di Champions con il Bayern. Attesa per capire l’entità dell’. L'articolo proviene da Calcio News 24.

, l'attaccante brasiliano del PSG costretto a lasciare il campo in barella: cos'è successo contro il Lille Un durissimo colpo subito da, che ha appoggiato malissimo il piede ...Commenta per primo Allarme Paris Saint - Germain per il campionato e anche in vista del ritorno degli ottavi di Champions League con il Bayern Monaco:va ko . Il brasiliano ha abbandonato la sfida con il Lille al 51' in barella e in lacrime: problema alla caviglia destra per O Ney dopo un durissimo contrasto, Galtier è stato costretto a ...

Neymar, infortunio shock: la caviglia si gira, fuori in barella Tuttosport

Infortunio Neymar, il brasiliano fuori in barella! Cos'è successo Calcio News 24

Infortunio per Neymar contro il Lille: esce in barella Goal Italia

PSG, infortunio shock per Neymar: il brasiliano esce in barella - FOTO Sportitalia

Neymar, infortunio shock: la caviglia si gira, esce in barella in lacrime Corriere dello Sport

Il brasiliano è stato costretto a lasciare il campo poco dopo l'inizio del secondo tempo di Psg-Lille: la fotosequenza dell'episodio ...TORINO - Altro terribile infortunio per Neymar. Come già è successo più volte nella sua carriera, ancora una volta il brasiliano è stato portato fuori dal campo in barella. Era il 6' del secondo tempo ...