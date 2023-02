Infortunio Abraham | l’attaccante è uscito | al suo posto Belotti

Leggi su calcionews24

(Di domenica 19 febbraio 2023) Problemi pernel corso del primo tempo di Roma-Verona,inglese è stato costretto al cambio Problemi pernel corso del primo tempo di Roma-Verona,inglese è stato costretto al cambio. Appena 15? per lui in campo poi in una mischia è rimasto a terra per un colpo all’occhio sinistro, Mourinho ha dovuto toglierlo e al suo. L'articolo proviene da Calcio News 24.