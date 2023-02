(Di domenica 19 febbraio 2023) L'Istituto zooprofilattico delle Venezie ha trovato diversi gabbiani senza vita, infetti, lungo l'Adige e nel veronese. Altri casi in Lombardia ed Emilia Romagna. L'epidemia è diffusa in tutto il mondo, anche in Sudamerica. Il virus si è diffuso dai volatili ai mammiferi

Con la fine dell'inverno, si tirava di solito un sospiro di sollievo. Oggi invece, indifferente alle stagioni, il virus dell'lancia un nuovo assalto. "In Italia la circolazione fra gli uccelli selvatici è in aumento, con il rischio che il virus possa essere trasmesso agli allevamenti" avverte in una nota l'...Ultimamente si è sentito parlare molto di. E per un buon motivo: quella di quest'anno si sta rivelando una delle peggiori epidemie influenzali di sempre per i volatili, sia nelle popolazioni di uccelli selvatici , sia negli ...

In aumento l'aviaria tra gli uccelli selvatici, cresce l'attenzione per i mammiferi RaiNews

Influenza Aviaria: ora è allarme! Dichiarata l'emergenza, situazione e i rischi per l'Italia iLMeteo.it

Influenza aviaria in aumento in Italia. "Rafforzata la sorveglianza, non toccare animali malati o morti" la Repubblica

Influenza aviaria: perché quest'anno ci preoccupa tanto WIRED Italia

Influenza Aviaria: casi in aumento anche in Italia, i rischi ora sono reali anche da noi; gli aggiornamenti iLMeteo.it

L'Istituto zooprofilattico delle Venezie ha trovato diversi gabbiani senza vita, infetti, lungo l'Adige e nel veronese. Altri casi in Lombardia ed ...Non bastavano Covid-19 (in ritirata) e influenza. Ultimamente si torna a parlare dell’influenza aviaria da virus H5N1. Ma rischiamo davvero una nuova pandemia, mentre l’Organizzazione mondiale della ...