Infermieri aggrediti | Rea | Siamo allo stremo

Leggi su ildenaro

(Di domenica 19 febbraio 2023) “Glisvolgono un essenziale servizio di pubblica utilità e solo per questo finora abbiamo garantito assistenza senza mai fermarci, anche operando in situazioni difficili, aggressioni e violenze comprese. Ma ora. Non sono bastati fin qui le denunce, gli appelli, gli allarmi lanciati alle forze dell’ordine e di Governo del territorio. Forse si attende il caso eclatante. Oppure che gli, esasperati e frustrati, incrocino le braccia per difendere il diritto all’integrità fisica, al rispetto, a lavorare senza essere continuamente, minacciati, offesi e vituperati”. E’ quanto ha detto la presidente dell’Ordine delle professionistiche di Napoli Teresa Rea, appena informata della duplice aggressione ai danni di due ...