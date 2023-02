In un pub di Catania tra Kvaratskhelia e una scena degna di Lotita di Nabokov

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 19 febbraio 2023) FALLI DA DIETRO – COMMENTI ALLA 23° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2022-23 Tappa a. Solito pub rumoroso. Schermo piccolo e distante. Solite sofferenze di attori affannati. Solito Napoli esagerato. Solito Napoli che è divertimento puro. Appena dodici minuti ed ecco il capolavoro di Khiarastella. Anticipa l’avversario a centro campo in demi volee. Poi ne salta un altro e si presenta al limite. Perla purissima fra una tonnara di gambe. Giuntoli c’entra poco. Questo ragazzo è arrivato a Napoli per un regalo divino. Come successe più o meno con Diego. Arrischio l’irriverenza della blasfemia I Ceramisti non ci stanno. Non ci sta Armand Laurentiè francese della Val d’Olse, gran bel giocatore, che dà qualche grattacapo al Capitano. Poi entra inOsi il tornado. Osi Il titanico. Osi l’affamato. Osi l’implacabile. Giocata sublime e sfortunata conclusione ...