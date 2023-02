Improvvisare è un arte che tutti dovremmo fare nostra

Leggi su dilei

(Di domenica 19 febbraio 2023) Siamo fatte di abitudini, a volte cattive e altre volte confortanti, e di schemi che in qualche modo ci semplificano la vita. Del resto per districarci tra il caos e il disordine dei giorni abbiamo imparato che l’organizzazione e la pianificazione della quotidianità sono perpetuate più per sopravvivenza che per personale volontà. E ammettiamolo, queste due capacità che abbiamo fatto nostre sono davvero in grado di facilitare le nostre giornate. Ma in una vita fatta di schemi e di regole precise da seguire, che posto riserviamo all’improvvisazione? La risposta è quasi ovvia e ci riguarda un po’. Perché ormai più nessuno lascia spazio all’improvvisazione nella quotidianità e ce ne accorgiamo tutte le volte che, davanti a un imprevisto o a qualcosa di non pianificato, non sappiamo come reagire o, peggio, cadiamo in preda al panico e alla disperazione rimanendo ...