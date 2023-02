Immobile si sblocca e la Lazio vince nonostante le assenze La Salernitana di Sousa subito ko

Leggi su sportface

(Di domenica 19 febbraio 2023) Laè tornata. E forse non è un caso che la fine della crisi dei ragazzi di Sarri sia coincisa con la scossa mentale di Ciro. L’attaccante di Torre Annunziata, dopo cinque gare di campionato a secco, realizza la doppietta decisiva per battere 2-0 la nuovadi Pauloall’Arechi. Tre punti pesanti in chiave Champions per i biancocelesti che tornano a sorridere in Serie Ale(Zaccagni, Milinkovic, Romagnoli). Paulosi affida a Krzysztof Piatek che non ha mai trovato il gol nelle ultime nove partite di campionato, in quello che è il suo digiuno più lungo in una singola stagione di Serie A. L’attaccante polacco – già allenato in nazionale – non si. Eppure il cambio allenatore sembra aver dato ...