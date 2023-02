Leggi su iltempo

(Di domenica 19 febbraio 2023) Nicola Zingaretti ha già dimenticato la sonora sconfitta del Partito Democratico alle elezioni per la guida della Regione Lazio. Il deputato ed ex governatore ha partecipato ad un party per l'elezioni di Claudio Marotta in un locale della Garbatella, tra brindisi e sorrisi andati avanti fino a mezzanotte. Il grande assente alla festa del consigliere che vuole ina legge per liberalizzare la cannabis è stato Alessio D'Amato, che non ha affatto gradito i festeggiamenti e si è sentito abbandonato nella corsa contro Francesco Rocca.