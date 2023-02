Ilicic vittima di una truffa | compra due Rolex da 49mila euro | ma non li riceve

Leggi su bergamonews

(Di domenica 19 febbraio 2023) Due, uno d’oro e uno d’acciaio, pagati ma mai ricevuti. Unada quarantanovemila, che come parte lesa vede protagonista Josip, l’ex trequartista dell’Atalanta finito al centro del raggiro. La vicenda, riportata da Il Giorno, sarebbe avvenuta con la regia di una persona conosciuta al mondo Atalanta e che gravita intorno allo spogliatoio. Un conoscente, insomma, non di certo un estraneo. Il soggetto avrebbe proposto allo sloveno l’affare, accettato di buon grado, visto il prezzo di favore rispetto a quello che era il valore effettivo dei due orologi.avrebbe effettuato il pagamento mandando i soldi su un conto corrente in Lituania, ma in cambio gli orologi non sono mai stati consegnati. E così ha sporto denuncia per provare a risolvere questa brutta vicenda.