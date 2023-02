Ilario Castagner | addio a mister sorriso | inventò il Perugia dei miracoli

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 19 febbraio 2023) «Quel giorno pensai fosse un scherzo, una presa in giro. Non potevo crederci, avrei allenato Pablito per una stagione intera, lui, uno dei migliori attaccanti del mondo. Il presidente D'Attoma ci fece davvero un bel regalo»., uno degli allenatori-gentiluomo nella storia del calcio italiano, lo raccontava sempre, divertendosi. Quasi fosse un aneddoto romanzato e, invece, era tutto vero. Dopo un campionato strabiliante alla guida del, secondo dietro al Milan della “Stella” al termine dell'esaltante campionato 1978-'79, Paolo Rossi era finito per uno di quei casi strani del calciomercato in Umbria per giocare con il Grifone dopo anni gloriosi al Vicenza, gol con la nazionale e prima della squalifica (ingiusta) che lo fermò due anni per il Totonero che travolse mezza serie A e anche il. ...