(Di domenica 19 febbraio 2023) Pallavolo. Le rossoblù non riescono a bissare il successo dell’andata e la E-Work strappa i tre punti che valgono l’aggancio in classifica.

...00 Mantova - Rinascita Rimini 72 - 79 17:00 Ravenna - San Giobbe Chiusi 67 - 64 Visualizza Serie A2 RUGBY - SEI NAZIONI 16:00 Inghilterra - Italia 31 - 14- SERIE A1 FEMMINILE 17:00- ......00 Mantova - Rinascita Rimini 72 - 79 17:00 Ravenna - San Giobbe Chiusi 67 - 64 Visualizza Serie A2 RUGBY - SEI NAZIONI 16:00 Inghilterra - Italia 31 - 14- SERIE A1 FEMMINILE 17:00- ...

Il Volley Bergamo inciampa a Busto Arsizio L'Eco di Bergamo

E-Work Busto-Volley Bergamo 1991 3-0 Volley Bergamo 1991

Volley Bergamo 1991 in trasferta a Busto Arsizio: scontro diretto per i playoff BergamoNews.it

Volley Bergamo 1991, mal di trasferta a Busto Arsizio: 3-0 senza appello BergamoNews.it

Volley, l'Uyba ospita Bergamo La Prealpina

Dopo le emozioni del sabato, una domenica molto importante in ottica playoff per il Campionato di Serie A1. Busto Arsizio, grazie al netto successo contro Bergamo, aggancia in un colpo solo le orobich ...Le pantere consolidano il primato vincendo a Cremona ma Casalmaggiore preannuncia ricorso per un errore che ha costretto gli arbitri ad interrompere a lungo il match nel finale. Orro e compagne vanno ...