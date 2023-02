“Il tuo conto corrente è stato svuotato” l’SMS della banca non lascia scampo | fai subito questo

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 19 febbraio 2023) Continuano a moltiplicarsi i casi di truffa telefonica a danno dei risparmiatori. In alcuni casi non è neanche facile risalire ai colpevoli. Le truffe tramite telefono sono tra le più comuni e non sempre sono facili da evitare, soprattutto in alcune circostanze. Una storia molto particolare arriva da Viterbo e mostra come queste truffe siano molto difficili da evitare, e le banche non aiutano., il messaggio– IlovetradingOccorre avere sempre l’occhio attento per riconoscere le truffe che possono arrivare tramite telefono. Queste sono spesso complicate da riconoscere, sia per quella che può essere poca attenzione a quello che è arrivato, sia per l’abilità dei truffatori nel mascherare i loro messaggi falsi da vere comunicazioni, magari urgenti. Le truffe telefoniche possono essere di vario ...