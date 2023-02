Il trionfo tricolore del Napoli non dipende dalla fortuna ma dalla programmazione Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 19 febbraio 2023) Nel meraviglioso cammino che sta facendo ilin campionato non c’entra nulla la. E’ tutto frutto die di lavoro: una squadra che vede le altredistanza record di 18 punti non avrà mai debiti con la. Lo scrive ladello Sport in un articolo a firma di Luigi Garlando. “se c’è una parola che cozza con questostellare è proprio la parola “”. Non c’è nulla di fortuito nelche sta rifinendo la squadra di Luciano Spalletti. Kvara non è stato pescato a caso tra le schede di Atripalda. Nel 2020 era già stato eletto miglior giocatore georgiano, era sotto gli occhi di tutti, giocava in Russia da dove la Bundesliga attinge a piene ...