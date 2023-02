Il senatore Barba regala 800mila euro al nipote ma poi li rivuole: “Non se li merita” (Di domenica 19 febbraio 2023) Colpo di coda dell’ex senatore pugliese Vincenzo Barba. Dopo 20 anni esige indietro un regalo che fece al nipote. Il regalo consiste in 800mila euro che ora l’imprenditore ed ex senatore di Gallipoli -Lecce – rivuole indietro. Ed è disposto addirittura a portare il nipote in Tribunale. “Ingiurie e nessuna riconoscenza da parte di uno L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 19 febbraio 2023) Colpo di coda dell’expugliese Vincenzo. Dopo 20 anni esige indietro un regalo che fece al. Il regalo consiste inche ora l’imprenditore ed exdi Gallipoli -Lecce –indietro. Ed è disposto addirittura a portare ilin Tribunale. “Ingiurie e nessuna riconoscenza da parte di uno L'articolo proviene da Leggilo.org.

