Il Papa | “Al male si risponde con l’amore | così si trasformano i conflitti”

(Di domenica 19 febbraio 2023) Città del Vaticano – Di seguito riportiamo il testo completo della riflessione pronunciata daFrancesco questa ,mattina in occasione della preghiera dell’Angelus. In piazza San Pietro, secondo la Gendarmeria Vaticana erano presenti 20mila fedeli. Cari fratelli e sorelle, buongiorno!Le parole che Gesù ci rivolge nel Vangelo di questa domenica sono esigenti e sembrano paradossali: Egli ci invita a porgere l’altra guancia e ad amare perfino i nemici (cfr Mt 5,38-48). È norper noi amare quelli che ci amano ed essere amici di chi ci è amico; eppure, Gesù ci provoca dicendo: se agite in questo modo, «che cosa fate di straordinario?» (v. 47). Che cosa fate di straordinario? Ecco il punto su cui vorrei attirare oggi la vostra attenzione, su questo cosa fate di straordinario. “Straordinario” è ciò che va oltre i limiti del consueto, che supera le ...