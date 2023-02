Il Napoli gioca sulla luna | le altre sono rimaste sulla terra a prendere i resti CorSport

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 19 febbraio 2023) Ilun campionato a parte, scrive Alberto Dalla Palma sul Corriere dello Sport. E’ inutile contare il distacco tra la squadra di Spalletti e la seconda in classifica. Ormai ilè irraggiungibile, lepossolo lottare tra loro per un posto in Champions, al massimo. “Sostenere che a meno 15 l’Inter possa essere ancora l’ultima antisarebbe una presa in giro non solo per i nerazzurri ma anche per la squadra di Spalletti, che ha fatto il vuoto dimostrando di essere la più forte del campionato. Inutile fare la conta del distacco tra la prima e la seconda, anche se Osi e Kvara torneranno in Champions tra qualche giorno e saranno costretti a spendere grandi energie fisiche ed emotive”. E’ come se ci fossero due campionati in uno: il primo è quello che sta ...