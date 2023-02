(Di domenica 19 febbraio 2023) Quattro gol e tante emozioni nel posticipo domenicale del Braglia.si danno battaglia per 96 minuti, con sorpassi e controsorpassi. Al triplice fischio è 2 - 2, con Tesser e Gilardino ...

Ilsi rilancia in chiave playoff, ottavo con 35 punti. Le scelte Tesser punta alla terza vittoria di fila e in attacco sceglie Strizzolo, supportato dal tandem Falcinelli - Tremolada. ...Dopo il mani - out di Guzzo, Verona prima pareggia, poicon la battuta ben calibrata di ... Stagione 2022 Sir Safety Susa Perugia 54, Itas Trentino 35, Valsa Group35, Cucine Lube ...

Il Modena sorpassa, poi resta in 10 e il Genoa strappa un punto La Gazzetta dello Sport

Modena-Genoa 2-2, Bani salva il Grifone GenovaToday

Serie B, il Genoa inciampa sul Modena: 2-2 al Braglia Corriere dello Sport

Modena deve lottare ma alla fine supera Siena Tuttosport

Superlega, che fatica ma l'obiettivo è centrato: Modena batte Siena ModenaToday

Grifone avanti con Dragusin dopo 4', gli emiliani rimontano con Strizzolo alla mezzora. Dopo l'autogol di Puscas, arriva il rosso a Oukhadda e a 5' dalla fine Bani pareggia, tenendo i rossoblù a +3 su ...La prima frazione termina in parità con i canarini che chiudono in avanti alla ricerca del raddoppio. Secondo tempo: Il Modena sorpassa, poi rimane in dieci e viene raggiunto sul 2-2 ...