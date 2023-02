Il Miracolo di Gyasi | Penalizzazione e Salto di Qualità

Leggi su justcalcio

(Di domenica 19 febbraio 2023) LA SPEZIA – Una parata da campione: Mattia Perin ha dimostrato la sua esperienza. Sapeva cheavrebbe calciato solo in quel punto, eppure era coperto. Perin ha saputo capire prima, ha percepito che quello era l’unico spazio disponibile. Grande protagonista della partita tra Spezia e Juventus, con almeno tre parate di livello assoluto, il vice-Szczesny Mattia Perin ha parlato ai microfoni di Dazn: “Di Maria? Un fuoriclasse con la F maiuscola, uno dei migliori giocatori di calcio. Gli vedo fare cose in allenamento che lo mettono al di sopra di qualsiasi altro giocatore con cui ho giocato. Quando lui è in campo ci aspettiamo cose grandi, ma dobbiamo aiutarlo come possiamo, poi c’è solo da applaudirlo, ma io lo faccio già tutti i giorni.“. Perin: “Juve unita dalle vicende extra-campo” “Dobbiamo migliorare, ma c’è una grande dedizione. Le vicissitudini extra-calcio ci ...