...Paesi Nato che si affacciano sul Mar Baltico e che di fatto sostengono in modo diretto il... leggi anche Guerra Russia - Ucraina, la strategia die Mattarella per convincere la Cina a ...... che ancora non ha compreso cosa vuol dire stare alma soprattutto perché il gran premio della politica non è un autoscontro dove si può tamponare la propria Giorgia a piacimento.si è ...

Ucraina, Gentiloni a La7: “Non possiamo delegare alla Nato difesa Ue Il Fatto Quotidiano

I blitz a casaccio del governo Meloni e la solita tripartizione delle opposizioni Linkiesta.it

Il governo Meloni paga ancora gli errori del M5S Il Tempo

Il governo Meloni rimette in scena gli anni di piombo Domani

Letta, Bonaccini e Calenda hanno lodato Giorgia Meloni. Un passo avanti per una democrazia matura. Speriamo che anche i partiti di governo seguano la stessa strada. L'avversario politico va combattuto ...Nella stessa giornata, alle 16.30, il governo incontrerà anche i rappresentanti di Abi, Cdp e Sace. A rappresentare l'Esecutivo ci saranno il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ...