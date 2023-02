“Il cielo in una stanza” | l’omaggio di I’m Erika a Gino Paoli

(Di domenica 19 febbraio 2023) foto di Andrea BoccaliniROMA – E’ in radio . Il singolo è tratto da “Travolto dall’irresistibile richiamo degli intrepidi Anni ’60 in una notte d’estate”, l’album con gli arrangiamenti di Franco Micalizzi che vede ospiti anche Mario Biondi, Max Gazzè, Edoardo Vianello, Mariella Nava, Michele Zarrillo e altri (NewTeamMusic/Believe). «“Ilin una” penso che sia stato il sottofondo di infiniti amori e certamente ha fatto epoca.lo canta splendidamente e la musica fa il resto. Io nel turbine di questa mia rievocazione dei successi degli anni ’60 non potevo non inserirlo, certo stravolgendolo un po’ – afferma Franco Micalizzi, che ha curato l’arrangiamento – l’originale lo conosciamo benissimo tutti quindi l’ho un po’ movimentato e lo affidato alla splendida voce di I’Mche ne ha fatto cosa sua pur ...

La competizione rappresenta un vero e proprio laboratorio aaperto, che accelera l'... Tutto ciò che DS Performance impara per mezzo del software e della Formula E, èconoscenza utile per i ...Sicuramente molto turistico: ma ilstellato che la notte riempie ilnon si potrà scordare. A questo punto non resta che tornare verso nord, lungoValle del Draaa in cui si alternano ...

Testo di Il cielo in una stanza, Gino Paoli Canzoniweb.com

Il cielo stellato di Caterina Erica Shanta da Careof, a Milano ArtsLife

Immersa nel verde, a cielo aperto La palestra dedicata ad Alessandro il Resto del Carlino

Asteroide esplode in cielo: scoperto cinque ore prima Today.it

Tre metri sopra il cielo è inguardabile come lo ricordavamo (ma non ... BadTaste.it Cinema

Si chiude con ottime notizie per l’Italia l’ultimo appuntamento della Coppa del Mondo di slittino naturale 2023 che si è disputato a Umhausen (Austria). Dopo i titoli di Patrick e Matthias Lambacher n ...Metà febbraio: un freddo pungente e un cielo terso avvolgono il Goethe Institut ... nata come sottocultura giovanile che si è sviluppata a partire dagli anni Ottanta in una direzione piuttosto vasta ...