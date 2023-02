Il cast di Resta con me

Neldicon Me ci saranno anche due volti noti di Gomorra e, in particolare, Maria Pia Calzone Arturo Muselli che vestiranno i panni, rispettivamente, di Nunzia Raimondi e Marco Palma. La ...con me , trama edella serie da stasera 19 febbraio 2023 su Rai1 La trama delle prime due puntate in onda stasera su Rai1 La trama della serie si svolge a Napoli e ha come protagonista ...

“Resta con me”: trama, cast e personaggi Tv Sorrisi e Canzoni

Resta con me, Francesco Arca e il cast presentano la nuova serie Rai Cinefilos.it

Resta con me fiction con Francesco Arca: trama, cast completo, quante puntate e quando inizia su Rai 1 Piper Spettacolo Italiano

Resta con me, fiction Rai 1 con Francesco Arca: quando in onda, cast, trama, location e dove vederla Tvblog

Resta con me con Arca, la nuova serie Rai a Napoli: quando esce e trama Napolike.it

Resta con Me è la nuova fiction di Rai 1, un crime romantico, ambientato in una Napoli notturna, nato da un'idea di Maurizio De Giovanni, già autore dei romanzi che hanno prodotto fiction di successo ...La serie con Francesco Arca nei panni del vicequestore Alessandro Scudiero debutta oggi domenica 19 febbraio 2023 in prima serata su Rai 1: storia, trama e cast ...