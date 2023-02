Il buco nero di Termini | fuga dei turisti | dilagano crisi e paura

Leggi su iltempo

(Di domenica 19 febbraio 2023) Tredici arresti e un fermo. È il bilancio dei controlli interforze effettuati da polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale all'Esquilino, nell'area della Stazione. Uno sforzo continuo che tuttavia non riesce ad arginare il degrado inesorabile di una zona che sembra tornata indietro di decenni. Lo sanno bene i residenti e i commercianti che vivono ormai nell'insicurezza quotidiana e con laanche solo di fare un rimprovero, magari al senza tetto di turno che, anche in pieno giorno, fa i bisogni in mezzo alla strada indifferente agli sguardi dei passanti e anzi magari pure pronto ad aggredire verbalmente o fisicamente il malcapitato. In questo contesto il Comitato degli albergatori romani con Roberto Di Rienzo, che fa parte anche del Comitato Rinascita Esquilino, chiede a gran voce di riconoscere questo importante ...