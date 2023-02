I palloni spia spesso fake verso l’ossessione | gli Usa hanno speso oltre 400mila dollari per abbatterli

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 19 febbraio 2023) Roma, 19 feb – La faccenda dei cosiddetti “” è diventata decisamente grottesca. Da fonte di spionaggio a possibile ossessione ufologica, gli oggetti volanti in questione sono stati attenzionati così tanto da aver richiesto ingenti risorse, da parte statunitense, per il loro abbattimento, come riporta Tgcom24., da attenzione ad ossessioneda abbattere, letteralmente ad ogni costo. Per la precisione, si parla di 439mila, per interrompere il volo di quelli avvistati tra Alaska e Canada. Non solo: uno dei tre “oggetti volanti” era un semplicissimo pallone ad elio del valore di appena 12, forse proveniente da un club aeronautico amatoriale dell’Illinois. Per eliminarlo sono stati addirittura impiegati i ...