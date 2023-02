“I Fedayn considerano un’onta terribile lo striscione bruciato dagli ultras serbi | la fine di un’era” 

(Di domenica 19 febbraio 2023) La questione della “pezza” deglidella Roma del grupporubatadella Stella Rossa e bruciata sugli spalti sabato è anche su Repubblica Roma, oltre che sul Messaggero. Compreso il timore per gli scontri tra gruppi diversi della tifoseria giallorossa in occasione della partita di stasera contro il Verona, all’Olimpico. Quanto accaduto durante la partita contro il Cukaricki è consideratoda parte dei. Tra l’altro glidella Roma si chiedono chefaranno le altre bandiere e striscioni che sono ancora nelle mani dei. “Rabbia e delusione. Di più, “un lutto”. Aggravato da un interrogativo: chefaranno lo“Brigata Roberto Rulli” e la ...

L’agguato che i tifosi della Stella Rossa hanno teso ai Fedayn giallorossi lo scorso sabato non rimarrà insoluto. In quell’occasione, i tifosi serbi hanno rubato due striscioni e due stendardi ai ...I giallorossi hanno vinto, l'atmosfera è tranquilla, la partita non è di una certo una di quelle considerate a rischio ... dentro la borsa ci sono "pezze" e striscioni dei Fedayn, uno degli storici ...