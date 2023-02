I biscotti inglesi da tè | una ricetta fantastica

Leggi su donnaup

(Di domenica 19 febbraio 2023) Ida tè sono un trionfo di burro e cioccolato, dal retrogusto dolce alla vaniglia o aromatico al rum, a seconda delle vostre preferenze personali. Se ancora non li conoscete, non potete perdervi questadavvero facile, ma di grande successo. Morbidi, golosi e avvolgenti, si preparano in un attimo e non sono eccessivamente calorici. Contengono poco zucchero e apportano appena 109 calorie a porzione. Preparateli oggi stesso e invitate le amiche per un tè: le stupirete con questi dolcetti davvero sfiziosi ed invitanti. Con le dosi che vi indichiamo otterrete 12 bocconcini da sgranocchiare in compagnia. E sono ottimi anche dopo cena, davanti ad un bel film, magari accoccolati con chi più amate. Che aspettate allora? Mettetevi al lavoro, noi iniziamo! Ida tè: ...