Highlights Virtus Bologna-Brescia 76-84 | Coppa Italia Serie A basket 2023 VIDEO

(Di domenica 19 febbraio 2023)compie l’impresa e battein finale didi. I ragazzi di Magro, arrivati al torneo da testa dinumero 8, si fanno rimontare un vantaggio di 18 punti ma riescono a resistere e a vincere la lotta punto a punto finale. Della Valle trascina la Germani con 26 punti e 6 assist. Non bastano allai 24 punti in 23 minuti di uno scatenato Marco Belinelli.conquista la sua primadella storia. SportFace.

La kermesse di Torino ci ha presentato una squadra dal volto nuovo, coesa e compatta, e sorretta da una qualità difensiva generale impressionante. Pesaro ko, Brescia in finale con la Virtus: gli ...