Highlights Sinner-Medvedev 7-5 2-6 2-6 | finale ATP Rotterdam 2023 VIDEO

(Di domenica 19 febbraio 2023) È un muro Daniilnelladell’ATP 500 di: l’ex numero 1 del mondo reagisce al periodo di difficoltà che stava attraversando e conquista il 16esimo titolo della sua grande carriera, battendo un’ottima versione di Jannikper 5-7 6-2 6-2 al termine di una battaglia intensa e dalla elevatissima qualità, con il moscovita bravissimo a non crollare dopo aver perso in volata la prima frazione e a mettere sul piatto tutte le sue fantastiche abilità. Grazie ai 500 punti conquistati,torna nella top ten dopo sole tre settimane di assenza e si assesta alla posizione numero 8, sesto nella Race to Turin. Per quanto concerne, un’altra bella settimana dopo quella che a Montpellier gli ha regalato il titolo: l’italiano sale al dodicesimo posto nel ranking ...

anche Sportface.it monitorerà la finalissima tra Sinner e Medvedev garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Jannik Sinner conquista la seconda finale consecutiva per la prima volta in carriera battendo Tallon Griekspoor in due set 7-5 7-6 (5).

