Highlights e gol Mantova-Vicenza 2-6 | girone A Serie C 2022 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 19 febbraio 2023) Glie i gol di2-6, match valevole per la ventottesima giornata delA del campionato di. Grande vittoria dei biancorossi, che travolgono gli avversari con un punteggio tennistico e restano in scia delle prime della classe, a pochi punti dalla promozione diretta in B. Notte fonda invece per i padroni di casa, che sbloccano la gara al 5? ma poi soccombono. Ecco ildelle azioni salienti e delle migliori marcature della partita. SportFace.