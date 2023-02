Highlights e gol Atalanta-Lecce 1-2 | Serie A 2022 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 19 febbraio 2023) Ildei gol e deglidi, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di. Grande partenza dei ragazzi di Marco Baroni che sbloccano la partita al quarto minuto grazie ad una meravigliosa giocata di Ceesay che si libera di Demiral e fa partire un sinistro potentissimo che sorprende Musso. L’non sembra la solita, è impacciata e non punge. Ilgioca alla grande, si difende con ordine e concede poco o niente. Nella ripresa, sugli sviluppi di calcio d’angolo, Blin incorna e fa 0-2. La partita sembra praticamente finita, ma una sciocchezza di Falcone rimette in gioco l’: Hojlund ci crede e in scivolata intercetta il rinvio con la palla che ...