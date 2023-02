Grazie | cara grande Rosetta | per averci regalato durante la tua intervista a TV 2000 tante emozioni

Leggi su ildenaro

(Di domenica 19 febbraio 2023) La tua scienza donata ai più deboli, l’eleganza discreta, l’umiltà e soprattutto la generosità che hannotterizzato la tua carriera di medico e tutta la vita, fanno di te una persona speciale. Sono orgoglioso di essere cresciuto nel tuo stesso Sud spesso ingiustamente e stupidamente dimenticato. È al tuo modo di vivere che l’umanità dovrebbe ispirarsi, dedicandosi a chi chiede aiuto e conforto, che è il modo migliore per essere felici, longevi, lucidi e forse pure immortali Perché nessuno che ha avuto il privilegio di conoscerti – ma anche chi ti ha solo visto in TV – potrà mai dimenticarti. Se riteniamo che votare sia inutile, quando arriverà qualcuno che deciderà per noi, rimpiangeremo la democrazia Votare non è solo un diritto personale e un dovere nei confronti della società e dei propri figli. È un’opportunità che non dovemmo sprecare per difendere libertà e ...