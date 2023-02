(Di domenica 19 febbraio 2023) L’ieri ha vinto controper 3-1.non convinto però delladi Inzaghi e del gioco espresso. Ci si aggrappa, a detta sua, suiNON CONVINCE ? Ciccionon convinto dei nerazzurri dopo la vittoria contro: «Porto? L’sulla carta ha una partita in cui se laal 50%. Controperò ha avuto fortuna, i friulani hanno regalato qualcosa. Non c’è da essere tranquilli perché in Europa c’è poco da recuperare, le partite sono complicate e ogni errore lo puoi pagare caro. Nontanto dal’, non mi convince.spesso sui, che sono molto bravi. Vorrei ...

Alle 14.50 sarà in onda 'Tutto il calcio minuto per minuto', condotto da Massimiliano. In ... L'ultimo match della giornata sarà- Udinese delle 20.45: al microfono ci sarà Diego ...Anche il mitico Cicciouna volta giocò in porta al posto di Castellini espulso, nella ... I tifosi dell'ricorderanno poi la doppia esperienza da portieri di Francisco Farinos e Rodrigo ...

Graziani: «Inter fortunata con l’Udinese, gioca sui singoli e non da squadra» Inter-News.it

Graziani: “Inter ha i mezzi per un campionato migliore. Barella Fossi Marotta…” fcinter1908

Graziani su Kessié: «Inter Qualcosa c'è, ma fossi in lui...» Inter News 24

Graziani: "Jovic e Cabral assieme Con l'Inter hanno fatto bene" FiorentinaUno.com

Graziani: “Inter, quanto bisogna ancora aspettare Lukaku Credo che il club…” fcinter1908

Ciccio Graziani a SportMediaset ha espresso il suo parere. “Io fossi in lui mi prenderei a schiaffi da solo: è andato a Barcellona dove non gioca perché la qualità è molto più alta, mentre qui era a ...Il possibile sgarbo di mercato dell’Inter al Milan. Franck Kessie vuole tornare in Italia e i nerazzurri provano a chiudere il colpo con l’aiuto di un intermediario speciale: Hakan Calhanoglu. Kessie ...