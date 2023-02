Grande Fratello Vip | caos in serata; Matteo accusato di razzismo e Oriana esplode

Le due gieffine, dopo la festa di Carnevale organizzata dal, si sono scambiate diverse frecciatine che si sono poi presto trasformate in offese pesanti. La lite tra Oriana e Martina ...Isola dei Famosi 2023: la data di inizio Lunedì 3 aprile 2023 andrà in onda la finale delVip 7 , iniziato lo scorso settembre. Canale 5, a quel punto, manderà in onda un altro ...

Nella notta la Casa del Grande Fratello Vip 7 è stata testimone di un'accesa lite tra Oriana Marzoli e Martina Nasoni: ecco cos'è successo Col passare dei giorni la convivenza all’interno della Casa ...Già nelle scorse puntate del GF Vip Carmen Russo e Pamela Prati si sono stuzzicate e lanciate diverse frecciatine e ieri sera le due sono passate al duello. La moglie di Enzo Paolo Turchi ha bacchetta ...